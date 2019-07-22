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Как определить свой лунный Знак Зодиака по дате рождения

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Как определить свой лунный Знак Зодиака по дате рождения
12:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: Необходимо установить свой настоящий Знак Зодиака, чтобы лучше узнать тайны своего характера и судьбы.

Как узнать лунный Знак Зодиака

При рождении человек получает два Знака — солнечный и лунный. Второму астрологи уделяют особое внимание, так как считается, что Луна сильнее воздействует на судьбу человека. Лунный Знак Зодиака определяется по положению Луны в момент рождения. Когда вы пришли в этот мир, Солнце могло проходить Знак Рака, а Луна — Знак Водолея.

Характеристика Знака проявляется ярче, если лунный и солнечный Знаки схожи. Если же совпадения отсутствуют, что встречается гораздо чаще, то у человека складывается впечатление, что гороскопы врут, а зодиакальная характеристика не соответствует характеру. На самом же деле причина несоответствия гороскопов заключается в том, что воздействие Луны превалирует над воздействием Солнца.

Выявить свой лунный Знак Зодиака очень просто. Начать отсчет нужно со Знака, в котором пребывала Луна в начале месяца, когда вы родились. Затем нужно отсчитать от него (двигаясь против часовой стрелки) количество Знаков, соответствующее числу, указанному возле вашего дня рождения:

1-е — 0; 2-е — 0; 3-е — 0; 4-е — 1; 5-е — 1; 6-е — 2; 7-е — 2; 8-е — 3; 9-е — 3; 10-е — 3; 11-е — 4; 12-е — 4; 13-е — 5; 14-е — 5; 15-е — 6; 16-е — 6; 17-е — 6; 18-е — 7; 19-е — 7; 20-е — 8; 21-е — 8; 22-е — 9; 23-е — 9; 24-е — 9; 25-е — 10; 26-е — 11; 27-е — 11; 28-е — 0; 29-е — 0; 30-е — 1; 31-е — 1.

К примеру, вы родились 5 октября 1967 года. В начале октября 1967 года Луна находилась в Знаке Девы (данную информацию можно найти в интернете). Чтобы определить ее положение на 5 число, отсчитайте 1 Знак. Итог: ваш лунный Знак — Весы.

После того, как вы узнали свой лунный Знак Зодиака, можно ознакомиться с его описанием.

Характеристика лунного Знака Зодиака

Лунный Овен — стойкий, волевой Знак, олицетворяющий лидерство и непрерывное движение вперед. Овен силен, энергичен, требователен, импульсивен. Обладает даром убеждения и имеет высокую самооценку.

Лунный Телец — дисциплинированный, расчетливый и азартный Знак. Тельцу нет равных в планировании и реализации идей. Холодный, расчетливый ум и предпринимательская жилка позволяют ему чувствовать выгодные сферы и привлекать деньги.

Лунные Близнецы — символ динамики и перемен. Требовательные и многогранные Близнецы непостоянны в своих увлечениях. Обладают подвижным умом и умеют легко считывать настроение, мысли и мотивы окружающих.

Лунный Рак — впечатлительный, бдительный и обидчивый Знак. Обладает даром проникать в суть вещей, управлять людьми, предсказывать будущее. Воспринимает мир душой.

Лунный Лев — решительный, мужественный, яркий Знак. Независимый Лев имеет открытый характер, задатки лидера, беспокойный ум, проницательность. Лучше всего работает в команде, так как рожден для того, чтобы вести людей за собой.

Лунная Дева — Знак интеллектуальных способностей, аналитического мышления, проницательности. Дева обладает прагматичным умом, а также талантом вдохновлять других. Ярко выражены предпринимательские способности.

Лунные Весы — сообразительный, справедливый и общительный Знак. Отлично ладит с людьми, однако при внешней искренности остается очень скрытным во всем, что касается чувств. Весы талантливы, эмоциональны, но очень нерешительны и непостоянны.

Лунный Скорпион — решительный, волевой, таинственный Знак. Обладает даром предвидения, интуитивно замечает то, что невозможно рассмотреть сознательно. Скорпион испытывает неуверенность в себе и излишнюю чувствительность. Может быть мстительным и бескомпромиссным.

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Лунный Стрелец — амбициозный, самоуверенный и вспыльчивый Знак. Живет на волне энтузиазма, руководствуется добрыми помыслами. Открыт и искренен. Имеет талант оратора.

Лунный Козерог — медлительный, уравновешенный, бескомпромиссный Знак. Уверенный, расчетливый и удачливый Козерог нацелен на успех, но терпеливо ждет удачного момента для рывка вперед.

Лунный Водолей — проницательный, открытый и энергичный Знак. Характеризуется творческим мышлением и оригинальностью при решении задач. Интересуется наукой, философией, духовной стороной жизни.

Лунные Рыбы — чувствительный, обворожительный и романтичный Знак. Отлично развита интуиция, чуткость и эмпатия. Рыбы часто подвержены общественному влиянию. Внутреннее состояние во многом определяет поведение и действия.

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