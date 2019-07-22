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Умер один из авторов текста Конституции Украины

Умер один из авторов текста Конституции Украины
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Умер один из авторов Конституции Украины, экс-вице-спикер Рады Виктор Мусияка.

Скончался один из авторов текста Конституции Украины, бывший вице-спикер Верховной Рады Виктор Мусияка.

"Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка", - говорится в сообщении на странице Мусияки в Фейсбуке.

"Умер Виктор Лаврентьевич Мусияка, известный политик, юрист, общественный деятель... Он был из тех людей, о которых говорят: "юрист по рождению и призванию", - сказано в соболезновании лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По ее словам, Мусияка был человеком, способным защищать идеи, принципы, идеалы, воплощал порядочность, достоинство, честь и высокий профессионализм.

Тимошенко выразила соболезнования родным и близким Мусияки.

Виктор Мусияка родился в 1946 году.

На 72-м году жизни скончался руководитель МАГАТЭ

1994-1995 - первый представитель президента Украины в Верховной Раде. 1994-1998, 2002-2005 - народный депутат Украины. 1995-1998 - вице-спикер Верховной Рады. 1998-2002 - заместитель директора по научной работе Института законодательства Верховной Рады. С 2014 года был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

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Верховная Рада, Конституция, Виктор Мусияка.
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