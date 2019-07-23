Что нельзя делать перед дорогой: народные приметы

Новости Украины: Наши предки перед дорогой были особенно внимательны и следовали приметам, чтобы в пути не было причин для беспокойства.

Народные приметы помогают избежать множества неприятностей.

Перед дальней дорогой люди неосознанно соблюдают приметы, которые передаются из поколения в поколение: например, сидят на дорожку. Долгий путь — это всегда риск, поэтому перед путешествием принято молиться Высшим Силам, чтобы заручиться поддержкой Небес. Эксперты предлагают ознакомиться с приметами-предостережениями, которые помогут благополучно преодолеть необходимое расстояние.

1. Перед тем, как отправиться в путешествие, не моют и не стригут волосы, чтобы не случились неприятности в дороге. Наши предки знали, что в волосах заключается исключительная сила, которую нельзя смывать. Мыть голову или стричься можно за несколько дней до планируемого путешествия, но не в день отъезда.

2. Согласно примете, нельзя возвращаться и перешагивать через порог левой ногой. Считается, что тем, кто сделает так, грозят происки нечистой силы. Чтобы избежать проблем, смотрятся в свое отражение и показывают ему язык. По поверью, такое действие отпугивает нечисть.

3. Перед отъездом путешественникам нельзя мыть и подметать пол, а их родственникам не следует убираться до тех пор, пока близкие не достигнут места назначения. Считается, что в противном случае путешественник может столкнуться в дороге с большими неприятностями, а то и вовсе не вернуться домой.

4. Примета гласит, что перед дорогой нельзя шить, тем более зашивать на себе одежду, иначе пути назад не будет.

5. Перед выходом из дома важно следить за ключами. Их падение сулит большие неудачи.

6. Путешественник, которому в момент выхода из дома принесли забытую вещь, рискует столкнуться с неприятностями в пути.

7. Еще одна примета гласит, что дорога будет удачной, если путник не станет перешагивать через палки и прочие предметы.

8. Перед дорогой нельзя говорить посторонним людям о том, куда человек отправляется, иначе пути не будет.

9. Перед выходом, согласно примете, ни в коем случае нельзя ссориться. Отрицательные эмоции могут притянуть беды во время дальней дороги.

10. Подготовка к путешествию — ответственное дело, и его нельзя начинать в спешке и с дурным настроением. Поверья гласят, что путь будет таким же, каков настрой.

По поверьям, домовые помогают людям, поэтому перед путешествием нужно присесть и мысленно попросить духа проследить за домом, подсказать, все ли вещи собраны, а также заручиться его поддержкой. В прежние времена, отправляясь в дальний путь, домовым оставляли угощения, чтобы дорога была благополучной.