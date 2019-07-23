Брифинг по раскрытию убийства Шеремета: названы основные версии, а также имя кандидата на пост генпрокурора

Новости Украины: Глава Нацполиции доложил Зеленскому информацию по расследованию убийства журналиста Шеремета. По окончании брифинга Президент озвучил имя кандидата на пост генпрокурора.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев докладывает президенту Украины Владимира Зеленского информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ходе встречи Зеленского с представителями правоохранительных органов в Киеве Князев рассказал главе государства об объеме следственных действий, которые были проверены в рамках расследования дела.

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции, обращаясь к президенту, и предложил доложить ему информацию с ограниченным доступом без присутствия прессы. Он пояснил, что получил на это соответствующее разрешение от следователя.

После этого Зеленский объявил о перерыве встречи с правоохранителями и вышел общаться с главой Нацполиции.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

По окончанию брифинга Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре будущего генпрокурора.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.