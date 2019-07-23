Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Вторник, 23.07.2019
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
В августе украинцев ожидает очередное снижение цены на газ
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Зеленский ожидает встречи с новым премьером Великобритании
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Мотор узнал соперников по группе SEHA-League
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro
Honor официально представила смартфоны 9X и 9X Pro

Брифинг по раскрытию убийства Шеремета: названы основные версии, а также имя кандидата на пост генпрокурора

Брифинг по раскрытию убийства Шеремета: названы основные версии, а также имя кандидата на пост генпрокурора
15:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Нацполиции доложил Зеленскому информацию по расследованию убийства журналиста Шеремета. По окончании брифинга Президент озвучил имя кандидата на пост генпрокурора.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев докладывает президенту Украины Владимира Зеленского информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ходе встречи Зеленского с представителями правоохранительных органов в Киеве Князев рассказал главе государства об объеме следственных действий, которые были проверены в рамках расследования дела. 

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур. 

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции, обращаясь к президенту, и предложил доложить ему информацию с ограниченным доступом без присутствия прессы. Он пояснил, что получил на это соответствующее разрешение от следователя. 

Зеленский подписал указ для защиты бизнеса от рейдерства

После этого Зеленский объявил о перерыве встречи с правоохранителями и вышел общаться с главой Нацполиции. 

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

По окончанию брифинга Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о кандидатуре будущего генпрокурора.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Брифинг, Владимир Зеленский, Павел Шеремет, Нацполиция, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Как сделать кофе полезнее: необычные добавки
03 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 23 июля в прозе
04 Гороскоп на завтра, 23 июля 2019: все знаки Зодиака
05 Как можно узнать свою судьбу и будущее по дате рождения и имени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
ЦИК обработала 95% протоколов: кто проходит в Раду
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
Госдума РФ упростила украинцам получения вида на жительство
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
На Сумщине обнаружили 60 боеприпасов времен Второй мировой войны
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 23 июля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь