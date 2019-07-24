В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
По ее словам, троих украинцев отправили домой 23 июля. Ананьина добавила, что вопрос отправки остальных членов экипажа решается.
Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - $11,23 тыс.
Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм, пишет ТАСС.
По данным сайта "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.