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В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту

В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: 14 граждан Украины находятся на борту задержанного в порту Ейска на Кубани судна Lizori (ходит под флагом Молдовы).

"Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины", - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.

По ее словам, троих украинцев отправили домой 23 июля. Ананьина добавила, что вопрос отправки остальных членов экипажа решается.

Российский профсоюз моряков распространил информацию о задержании судна из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат. По данным Международной федерации транспортных рабочих, сумма задолженности - $11,23 тыс.

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Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО "Донбасстранзитсервис"), однако на борту размещен список сотрудников и других фирм, пишет ТАСС.

По данным сайта "Донбасстранзитсервиса", организация зарегистрирована в Украине, расположена в Мариуполе.

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Украина, РФ, Украинские моряки, Арест судна, Lizori.
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