Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Традиции на 25 июля
Этот день получил свое название из-за того, что в это время выпадают большие росы, и в народе говорили: "На Прокла поле от росы промокло". Эту росу собирали для лечения болезней, особенно глазных - чтобы улучшить зрение советовали умываться и особенно протирать глаза утренней росой. Ею же смывали порчу и сглаз.
В народе говорили, что проклова роса - сеногнойная, и спешили высушить и убрать сено.
Приметы на 25 июля
Проклова роса - лучшее средство от сглаза.
Роса на Прокла наделяет красотой и спокойствием.
Много росы на полях и туман стелется - хорошая погода будет, если нет росы - ненастья не миновать.
Туман над лесом - к дождю.
Утренняя роса - добрая слеза: ею лес умывается, с ночкою прощается.