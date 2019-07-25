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Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день
Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день

Приметы и обряды на 24 июля - Проклов день
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: По народному календарю в древности 25 июля называли Прокл или Прокл-плакальщик, Прокл великие росы в честь памяти святых мучеников Прокла и его дяди Илария.

Традиции на 25 июля

Этот день получил свое название из-за того, что в это время выпадают большие росы, и в народе говорили: "На Прокла поле от росы промокло". Эту росу собирали для лечения болезней, особенно глазных - чтобы улучшить зрение советовали умываться и особенно протирать глаза утренней росой. Ею же смывали порчу и сглаз.

В народе говорили, что проклова роса - сеногнойная, и спешили высушить и убрать сено.

Приметы на 25 июля

Проклова роса - лучшее средство от сглаза.

Роса на Прокла наделяет красотой и спокойствием.

Знаменательные события в истории: 25 июля 2019 года

Много росы на полях и туман стелется - хорошая погода будет, если нет росы - ненастья не миновать.

Туман над лесом - к дождю.

Утренняя роса - добрая слеза: ею лес умывается, с ночкою прощается.

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