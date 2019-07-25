Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов

Новости Украины: ЦИК завершает обработку протоколов избирательных комиссий на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:15 25 июля обработала 99.85% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 43.17%;

"Оппозиционная Платформа - За Життя" - 13.03%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%;

"Европейская Солидарность" - 8.10%;

"Голос" - 5.82%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.