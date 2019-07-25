Выборы в Верховную Рауду Украины
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Четверг, 25.07.2019
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Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов

Кто проходит в Раду за 0,15% до конца подсчета голосов
09:30 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЦИК завершает обработку протоколов избирательных комиссий на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 9:15 25 июля обработала 99.85% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Согласно информации, партия "Слуга народа" набирает 43.17%;

  • "Оппозиционная Платформа - За Життя" - 13.03%;

  • Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8.18%;

  • "Европейская Солидарность" - 8.10%;

  • "Голос" - 5.82%.

Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.

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ЦИК, Выборы в Раду, Подсчет голосов, Парламентские выборы 2019.
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