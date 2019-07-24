Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Среда, 24.07.2019
Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады
Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Гройсман сообщил о трехмесячном падении цены на газ
Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины
Названа бригада арбитров на матч Суперкубка Украины
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"
Дублер Вина Дизеля разбился на съемках "Форсаж"

Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду

Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду
12:46 Сегодня Телеграф

Новости Украины: ЦИК практически завершил обработку электронных протоколов на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:30 24 июля обработала 99,43% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Состав парламента:

  • "Слуга Народа" набирает 43,17%;
  • "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,01%;
  • Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,18%;
  • "Европейская Солидарность" - 8,11%;
  • "Голос" - 5,83%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Гройсман прокомментировал результаты выборов и ждет первого заседания Рады

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Голоса, Выборы в Раду, Подсчет голосов, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День ангела Ольги: значение имени и СМС поздравления
02 Приметы и обряды на 24 июля - День святой Ольги
03 Когда задний фон гораздо интереснее переднего плана
04 За 1,7 % до подчета всех голосов... ЦИК "заминировали"
05 Гороскоп на сегодня, 24 июля 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду
Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Уволен судья, закрывший уголовное дело Кернеса
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Потепление не скоро: в Украине 24-25 июля холодные грозовые дожди
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Сегодня Дженнифер Лопес – 50: секреты красоты успешной американской актрисы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь