Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:30 24 июля обработала 99,43% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".
Состав парламента:
Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.
21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.