Всего 0,5% протоколов до финиша: кто проходит в Раду

Новости Украины: ЦИК практически завершил обработку электронных протоколов на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:30 24 июля обработала 99,43% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины".

Состав парламента:

"Слуга Народа" набирает 43,17%;

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,01%;

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,18%;

"Европейская Солидарность" - 8,11%;

"Голос" - 5,83%.

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

21 июля, прошло голосование на выборах в Верховную Раду Украины. По завершению голосования смотрите на Телеграфе все онлайн результаты выборов в Верховную Раду 2019: результаты голосования (по областям, округам, партии), явка избирателей, данные экзит-полов.