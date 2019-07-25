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НАПК обязало гендира "Укроборонпрома" расследовать нарушения на ГП "Антонов"

НАПК обязало гендира "Укроборонпрома" расследовать нарушения на ГП "Антонов"
13:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: НАПК требует провести расследование относительно деятельности президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло два предписания, одно из которых - генеральному директору Укроборонпрома Павлу Букину.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Предписание Павлу Букину, генеральному директору ГК "Укроборонпром", касается нарушения Александром Донцом, президентом ГП "Антонов", требований части пятой статьи 36 Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно предотвращения конфликта интересов в связи с наличием у лица предприятий либо корпоративных прав", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что Донец после назначения на должность не сообщил Национальному агентству о заключении договора относительно управления долей его корпоративных прав с предоставлением нотариально заверенной копии такого договора. Им также не соблюдены законодательно установленные сроки информирования Национального агентства.

"Соответственно, Национальное агентство требует провести служебное расследование и рассмотреть вопрос относительно привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - отметили в агентстве.

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Также НАПК внесло предписание главному врачу коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение "Винницкий областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Анатолию Пирникозе.

"Установлено, что главный врач филиала коммунального учреждения "Территориальное медицинское объединение "Винницкий областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" "Могилев-Подольская станция экстренной медицинской помощи" Людмила Блощинская не сообщила о наличии у нее потенциального конфликта интересов, обусловленного подчинением ей близкого человека (дочери)", - сообщили в НАПК.

Национальное агентство требует принять меры для урегулирования в установленном законом порядке потенциального конфликта интересов в служебной деятельности главного врача, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.

В НАПК напомнили, что предписания Национального агентства являются обязательными к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП.

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Укроборонпром, ГП "Антонов", НАПК, Предписание, Павел Букин.
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