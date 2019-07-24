НАБУ снова пришло с обыском в офис "Богдан Моторс"

Новости Бизнеса: Национальное антикоррупционное бюро повторно проводит обыски в корпорации "Богдан".

Представители Национального антикоррупционного бюро в среду проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" на Рыбальском полуострове в Киеве, сообщил информированный источник.

"Обыски проходят в рамках так называемого дела Укрэксимбанка", – сказал он.

Другой источник сообщил, что обыски проходят также и в банке.

В корпорации "Богдан Моторс" агентству подтвердили факт проведения обысков в киевском офисе компании и в очередной раз назвали их политически мотивированными, заявив о полной необоснованности обвинения.

Как отметили в корпорации, речь идет о реструктуризации кредита, которая была открытой.

"Мы неоднократно открыто говорили о том, что кредит брался для строительства заводов, но в условиях катастрофического обвала авторынка, финансового кризиса, девальвации гривни, отсутствия господдержки и финансирования это привело к тому, что компания была не в состоянии обслуживать кредит, и банк пошел навстречу", - сообщил агентству пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

В "Богдан Моторс" также отметили, что постоянные обыски ставят под угрозу выполнение корпорацией выигранных на конкурсах контрактов по поставкам автобусов и троллейбусов муниципалитетам, которые закупают их за кредитные средства ЕБРР.

АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" объединяет производственные активы одного из ведущих украинских автопроизводителей - корпорации "Богдан" (автобусно-троллейбусный завод в Луцке и завод легковых авто в Черкассах).

Напомним, 19 июля НАБУ начало проводить обыски в помещениях компании "Богдан Моторс" по делу о хищениях в Минобороны. После этого в ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" прокомментировали эту ситуацию, посчитав обвинения НАБУ надуманными и безосновательными.