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Супрун анонсировала старт кампании по вакцинации взрослых от столбняка и дифтерии

Супрун анонсировала старт кампании по вакцинации взрослых от столбняка и дифтерии
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Со следующей недели Министерство здравоохранения начнет кампанию по вакцинации взрослых от дифтерии и столбняка.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"На следующей неделе начинается кампания по вакцинации взрослых людей от дифтерии и столбняка. Я призываю всех прийти к своему семейному врачу и проверить, когда вы в последний раз вакцинировались против дифтерии и столбняка, и вакцинироваться. Вакцины есть в наличии, все они проверены ВОЗ", - сказала Супрун.

Она также сообщила, что ВОЗ изучила систему вакцинопрофилактики в Украине и предоставит свои рекомендации по ее улучшению.

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 В то же время Супрун отметила, что за последние три года удалось существенно повысить уровень вакцинации, в частности детей. Хотя до необходимого уровня - 95% - для обеспечения коллективного иммунитета еще далеко. Так, по данным Минздрава, в 2018 году уровень вакцинированных детей в возрасте 1 год от коклюша, дифтерии и столбняка составил 67,5% (21% в 2016), от гепатита В - 65,2% (28,8% в 2016 году), от кори, паротита, краснухи - 91% (44,5% в 2016 году, от полиомиелита - 69,2% (в 2016 году - 60,8%), от туберкулеза - 84% (в 2016 году - 72,3 %).

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Все по теме:

Дифтерия, Вакцинация, Столбняк, Ульяна Супрун, Министерство здравоохранения Укарины.
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