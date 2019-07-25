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Супрун: В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему

Супрун: В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему
21:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Экстренная медицинская помощь будет работать на базе новой диспетчерской системы, средства на ее внедрение уже выделены регионам.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас в пилотном проекте по изменению систем оказания экстренной помощи есть финансирование, чтобы все регионы до конца года закупили и внедрили новую диспетчерскую систему, чтобы это базировалось на электронной и GPS-системе. Деньги уже выделены регионам, там уже проводят тендеры. Есть три диспетчерских системы, которые можно закупать, они уже работают в Украине", - сказала Супрун.

 Она напомнила, что в 2019 году начался пилотный проект по изменению системы предоставления экстренной медицинской помощи, который проходит в пяти регионах и г. Киев. По ее словам, создана центральная база данных вызовов от диспетчерских систем, проведено обучение новых специалистов-парамедиков, а также обучение водителей машин экстренной помощи - экстренных медицинских техников, которые также могут оказывать медицинскую помощь, опубликованы новые протоколы оказания экстренной медицинской помощи.

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Супрун сообщила, что со следующего года проект по изменению системы оказания экстренной медпомощи распространится еще на 6 регионов, через три года по новым правилам экстренная помощь будет работать по всей стране.

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Минздрав, Экстренная медпомощь, Ульяна Супрун.
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