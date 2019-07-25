Супрун: В экстренной медпомощи внедрят новую диспетчерскую систему

Новости Украины: Экстренная медицинская помощь будет работать на базе новой диспетчерской системы, средства на ее внедрение уже выделены регионам.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Сейчас в пилотном проекте по изменению систем оказания экстренной помощи есть финансирование, чтобы все регионы до конца года закупили и внедрили новую диспетчерскую систему, чтобы это базировалось на электронной и GPS-системе. Деньги уже выделены регионам, там уже проводят тендеры. Есть три диспетчерских системы, которые можно закупать, они уже работают в Украине", - сказала Супрун.

Она напомнила, что в 2019 году начался пилотный проект по изменению системы предоставления экстренной медицинской помощи, который проходит в пяти регионах и г. Киев. По ее словам, создана центральная база данных вызовов от диспетчерских систем, проведено обучение новых специалистов-парамедиков, а также обучение водителей машин экстренной помощи - экстренных медицинских техников, которые также могут оказывать медицинскую помощь, опубликованы новые протоколы оказания экстренной медицинской помощи.

Супрун сообщила, что со следующего года проект по изменению системы оказания экстренной медпомощи распространится еще на 6 регионов, через три года по новым правилам экстренная помощь будет работать по всей стране.