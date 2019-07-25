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Гройсман рассказал, как Украина готовится к зиме

Гройсман рассказал, как Украина готовится к зиме
17:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Гройсман заявил, что Правительство Украины своевременно проводит подготовку страны к осенне-зимнему периоду, и этот год не должен быть исключением.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров, ссылаясь на слова премьер-министра Владимира Гройсмана во время совещания по вопросам подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года и обеспечения его устойчивого прохождения.

«Мы всегда вовремя готовимся, и этот год не должен быть исключением. Чтобы люди почувствовали, что все под контролем», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Премьер подчеркнул, что в этом году подготовительный ресурс в регионах обеспечен: работа проводится постоянно. Именно поэтому важно, чтобы украинские семьи, детские сады, школы, больницы также были с теплом и в зимний период 2019-2020 годов, а дорожная инфраструктура работала в городах и между районными и областными центрами, не допуская снежных заторов.

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Как отметили в пресс-службе, участники совещания - руководители профильных министерств и ведомств - сообщили, что пока все работы идут по графику по всем направлениям - от подготовки объектов коммунального хозяйства и подготовки спасательных служб для реагирования на природные явления к подготовке процедур содержания дорог и обеспечения безопасности движения в зимний период.

Премьер также добавил, что надо тщательно разобраться с долгами теплокоммунэнерго и определиться с действиями по каждому неплательщику - до обращений в правоохранительные органы.

«На август готовим проведение заседания (энергетического) штаба и селекторного совещания с регионами по вопросам подготовки к зиме. Обсудим координацию работы всей системы страны», - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Премьер также предложил определить населенные пункты, где могут возникать проблемы в отопительный период, провести там (энергетический) аудит и предложить меры их предотвращения. Премьер поставил задачу к 1 октября выйти на полную готовность к отопительному сезону - независимо от погодных условий.

Как сообщалось ранее, по состоянию на июнь объекты теплопоставляющих предприятий Украины на 30% были готовы к следующему отопительному сезону 2019-2020 годов, при этом готовность объектов водопоставки составляла 30-33%.

Комплексно к зиме были подготовлены 46 972 дома - 30% от плана.

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Отопительный сезон, Владимир Гройсман.
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