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Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)

Ветеран “Азова” объяснил, почему напал на автомобиль Порошенка (Видео)
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Ветеран полка “Азов” Никита Макеев: Я хотел отомстить Порошенко за унижения иностранных добровольцев.

Ветеран полка “Азов” Никита Макеев с позывным “Одиссей”, который возле здания ГБР запрыгнул на автомобиль Петра Порошенко, якобы хотел передать ему некачественные бронежилеты.

Об этом Макеев рассказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

“Я родом из Санкт-Петербурга. В 2014 году приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске и испытал его”, - заявил Макеев.

Также он отметил, что хотел “отомстить Порошенко за пять лет унижений иностранных добровольцев”.

Напоминаем, полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на автомобиль Петра Порошенко по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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Нападение, Петр Порошенко, ГБР, Азов, Никита Макеев.
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