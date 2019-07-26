Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Традиции на 26 июля
Продолжается жатва. Про этот день говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает", - потому что считалось, что сам небесный посланец обходит поля, осматривая спелые колосья. Сухая погода в этот день обещала хорошую осень, а если сильные дожди припустят - урожай погибнет.
В этот день обязательно полагалось обратиться с просьбой о помощи в жатве к Матушке Богородице - женщины просили ее послать им сил, чтобы успеть собрать хлеб до наступления дождей.
Приметы на 26 июля
Стефан Савваит ржице да матушке земле поклониться велит.
Изменяет туча цвет - изменится и погода.
Кланяться матушке ржи и святым приспело.
Не иди дождичек, где косят, а иди, где просят; не иди дождичек, где жнут, а иди, где ждут.