Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Новости Украины: Этот праздник отмечается трижды в году. В эти дни вспоминают многочисленные явления архангела и его исполнение Божественной воли.

Традиции на 26 июля

Продолжается жатва. Про этот день говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает", - потому что считалось, что сам небесный посланец обходит поля, осматривая спелые колосья. Сухая погода в этот день обещала хорошую осень, а если сильные дожди припустят - урожай погибнет.

В этот день обязательно полагалось обратиться с просьбой о помощи в жатве к Матушке Богородице - женщины просили ее послать им сил, чтобы успеть собрать хлеб до наступления дождей.

Приметы на 26 июля

Стефан Савваит ржице да матушке земле поклониться велит.

Изменяет туча цвет - изменится и погода.

Кланяться матушке ржи и святым приспело.

Не иди дождичек, где косят, а иди, где просят; не иди дождичек, где жнут, а иди, где ждут.