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Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила
Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила

Приметы и обряды на 26 июля - День Гавриила
07:44 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: Этот праздник отмечается трижды в году. В эти дни вспоминают многочисленные явления архангела и его исполнение Божественной воли.

Традиции на 26 июля

Продолжается жатва. Про этот день говорили: "Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает", - потому что считалось, что сам небесный посланец обходит поля, осматривая спелые колосья. Сухая погода в этот день обещала хорошую осень, а если сильные дожди припустят - урожай погибнет. 

В этот день обязательно полагалось обратиться с просьбой о помощи в жатве к Матушке Богородице - женщины просили ее послать им сил, чтобы успеть собрать хлеб до наступления дождей. 

Приметы на 26 июля

Стефан Савваит ржице да матушке земле поклониться велит. 

Изменяет туча цвет - изменится и погода. 

Знаменательные события в истории: 26 июля 2019 года

Кланяться матушке ржи и святым приспело. 

Не иди дождичек, где косят, а иди, где просят; не иди дождичек, где жнут, а иди, где ждут.

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