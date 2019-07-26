Более 60 тысяч абитуриентов поступили на бюджет в ВУЗах Украины

Новости Украины: В Министерстве образования и науки назвали количество бюджетников вступительной кампании 2019.

В Украине рекомендацию на зачисление на бюджетную форму обучения в вузах получили 60 354 абитуриента.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Ориентировочно с 16 часов в электронных кабинетах будут появляться рекомендации на бюджет - всего их получили 60 354 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялось сегодня, 26 июля 2019 года, по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении.

У тех поступающих, которые получили рекомендацию, напротив одного из заявлений статус изменится на "Рекомендовано к зачислению". Рекомендация предоставляется только на одно бюджетное место, по одному заявлению.

Таким поступающим надо до 18 часов 31 июля выполнить требования к зачислению и лично принести в вуз оригиналы документов. В частности:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании и приложение к нему;

копию военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

сертификаты ВНО;

4 цветных фото 3Х4;

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Абитуриентов, которые выполнят требования, должны зачислить до 12 часов 1 августа, о чем заведение издает соответствующий приказ. Поэтому в электронном кабинете поступающего статус заявления должен измениться на "Включено в приказ".

Если поступающий не выполнит требования к зачислению до 18 часов 31 июля, то его рекомендация на бюджет аннулируется, а заявление приобретает статус "Исключено из списка рекомендованных".

Вся информация отображается в электронных кабинетах абитуриентов, а также на официальном ресурсе.

Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться в первую очередь в приемные комиссии или воспользоваться алгоритмами верификации, которые изложены в приложении 6 к Условиям приема.

До 9 августа будет длиться перевод на вакантные места бюджета - это будут те места, правом поступления на которые не воспользуются рекомендованные на них поступающие. Однако важно, что принести документы, подтверждающие право на перевод, поступающий должен не позднее 6 августа.

По всем специальностям право на перевод имеют те поступающие, у кого есть предусмотренные законом льготы. В частности, первой категорией перевода независимо от конкурсного балла являются дети погибших защитников Украины. Следующие категории, перевод которых зависит от конкурсного балла - дети участников АТО, лица с инвалидностью I, II групп и дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, дети шахтеров (определенные категории), внутренне перемещенные лица, дети из многодетных семей (5 и более ) и т.п.

Переведенными могут быть поступающие на специальности, которым уделяется особая поддержка. Речь идет о подтягивании списков очередников по широкому конкурсу. Такой перевод возможен при наличии мест и отсутствии претендентов на них из числа льготных категорий.

Важно, что для перевода на бюджетные места поступающие предварительно обязательно должны быть зачислены на контракт.