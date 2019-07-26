Волкер посетил КПВВ "Станица Луганская" и пообщался с местными жителями

Новости Украины: Делегация США во главе с Волкером посетила район проведения ООС на Донбассе и КПВВ "Стуница Луганская".

В пятницу, 26 июля, делегация США во главе с специальным представителем Государственного департамента по вопросам Украины Куртом Волкером посетила район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Во время визита господин Волкер и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор встретились с командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Александром Сирским. В частности, состоялся брифинг Командующего ОС по текущей ситуации с безопасностью в районе проведения ООС. Также, делегация США посетила КПВВ "Станица Луганская" и пообщалась с местными жителями", - сообщает в пятницу вечером пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.