Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе

Новости Украины: У Зеленского хотят провести административную реформу и сократить количество районов почти в 5 раз.

Команда президента Владимира Зеленского намерена провести административную реформу путем укрупнения районов и введение института префектов.

Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии Слуга народа Александр Корниенко.

"Реформа предусматривает расширение полномочий власти на местном уровне и, соответственно, уменьшение роли таких элементов, как государственные администрации и замену их на префектуры, которые будут следить за законностью решений местных советов. При такой модели мощный районный уровень не сильно нужен, поэтому речь идет об укрупнении районов, которыми будет заниматься префект", — сказал Корниенко.

В рамках реформы планируется сократить количество районов до 100. Сейчас их — 490.