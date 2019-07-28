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Глава Окружного админсуда Киева обвинил НАБУ в монтаже аудиофайлов

Глава Окружного админсуда Киева обвинил НАБУ в монтаже аудиофайлов
00:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Глава Окружного админсуда столицы Павел Вовк заявил, что НАБУ смонтировали аудиозаписи о влиянии судей на членов Высшей квалификационной комиссии.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что обнародованные Национальным антикоррупционным бюро аудиозаписи, в которых говорится о влиянии судей на членов Высшей квалификационной комиссии, являются монтажом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. "В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно, сказанных в разных ситуациях и в разное время. Так, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набранные в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. ... Очень грубо, непрофессионально сделанный монтаж", - заявил он. Вовк назвал публикацию аудиозаписей "давлением на суд" и "местью предыдущей власти". Он также сообщил, что в связи с публикацией аудиозаписей уже поданы заявления в соответствующие органы.

Напоминаем, 26 июля детективы НАБУ совместно со следователями Управления специальных расследований ГПУ провели обыски в зданиях Окружного админсуда Киева и Суворовского райсуда Одессы в рамках расследования возможного совершения уголовных преступлений председателем и отдельными судьями ОАСК.

Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины во избежание обязательного квалификационного оценивания.

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что подготовлено сообщение о подозрении руководству и четырем судьям Окружного админсуда Киева.

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Киев, Суд, НАБУ, Монтаж, Павел Вовк.
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