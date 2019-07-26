НАБУ обыскивает помещение Окружного админсуда Киева

Новости Украины: НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева из-за возможных уголовных правонарушений со стороны главы суда и ряда судей.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и сотрудники Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины проводят обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК)

Как сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.

В Бюро указали, что на данный момент это вся информация, которую можно сообщить, ввиду необходимости сохранения тайны следствия.

В свою очередь, судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин подтвердил факт обыска в суде. "Подтверждаем, что в настоящее время НАБУ проводит обыски в ОАСК", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

На 14.00 пятницы анонсирован брифинг директора НАБУ Артема Сытника и руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка относительно расследования резонансных дел.

Окружной админсуд Киева возглавляет Павел Вовк.

Ранее сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро 24 июля повторно провело обыски в корпорации "Богдан".

Напомним, 19 июля НАБУ начало проводить обыски в помещениях компании "Богдан Моторс" по делу о хищениях в Минобороны. После этого в ПАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" прокомментировали эту ситуацию, посчитав обвинения НАБУ надуманными и безосновательными.

Компания "Богдан Моторс", входящая в корпорацию «Богдан», обратилась к послам стран G7 и Европейской Бизнес Ассоциации по поводу политически мотивированных действий по отношению к предприятиям компании со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.