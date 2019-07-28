Посол Франции записала прощальное видео для украинцев

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в прощальном видеообращении пожелала украинцам как можно скорее сплотиться ради достижения мира и преодоления проблем.
Видео дипломат выложил в Тwitter.
"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.
По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины.
"Эту уверенность придает мне искреннее стремление к переменам, которое неоднократно демонстрировали украинцы своим волеизъявлением, динамизм и креативность украинской молодежи, трудолюбие и духовность, которые всегда были присущи украинскому народу", - отметила Дюмон.
До побачення ! pic.twitter.com/PoZEoZBMad
— Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 27, 2019
Посол пожелала Украине под руководством новой команды как можно скорее сплотиться в совместной работе по достижению мира и преодоления проблем, которые сдерживают продвижение к лучшему будущему.
"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы оказывать вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и пусть везет", - отметила Дюмон.