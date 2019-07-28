Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
В канадском аэропорту полиция разоблачила сеть наркоторговцев
В канадском аэропорту полиция разоблачила сеть наркоторговцев
Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
Джошуа отказался от промежуточного боя перед реваншем с Руисом
Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)
Невероятные работы скульптора из Румынии (Фото)

Посол Франции записала прощальное видео для украинцев

Посол Франции записала прощальное видео для украинцев
03:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Посол Франции в Украине Изабель Дюмон попрощалась со всеми украинцами.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон в прощальном видеообращении пожелала украинцам как можно скорее сплотиться ради достижения мира и преодоления проблем.

Видео дипломат выложил в Тwitter.

"Дорогие друзья, пришло время для меня сказать всем вам "до свидания" после почти четырех лет в Украине, которые пролетели очень быстро, поскольку были крайне насыщены работой, впечатлениями, открытиями, встречами. Поверьте, для меня это были незабываемые годы", - сказала Дюмон.

По словам французского посла, она полна оптимизма в отношении будущего Украины.

"Эту уверенность придает мне искреннее стремление к переменам, которое неоднократно демонстрировали украинцы своим волеизъявлением, динамизм и креативность украинской молодежи, трудолюбие и духовность, которые всегда были присущи украинскому народу", - отметила Дюмон.

Посол пожелала Украине под руководством новой команды как можно скорее сплотиться в совместной работе по достижению мира и преодоления проблем, которые сдерживают продвижение к лучшему будущему.

Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами

"Со своей стороны, мы, Европа и Франция в частности, и в дальнейшем будем рядом, чтобы оказывать вам помощь и поддержку. Спасибо всем вам и пусть везет", - отметила Дюмон.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Франция, Посол, Изабель Дюмон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
03 Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе
04 День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
05 Выборы в Раду: ОИК №69 с центром в Мукачево пересчитывает голоса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Посол Франции записала прощальное видео для украинцев
Посол Франции записала прощальное видео для украинцев
На востоке Сектора Газа пострадали более 50 палестинцев
На востоке Сектора Газа пострадали более 50 палестинцев
Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)
Изящные кружевные творения Агнес Херцег (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь