Аваков обсудил с послом Франции дальнейшее сотрудничество между странами

Новости Украины: Аваков и Дюмон согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон встретилась с главой украинского Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, в ходе которой стороны подвели итоги совместной работы и согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины.

Об этом написала Дюмон в своем аккаунте в Твиттер в пятницу.

"Последняя встреча в Киеве с Арсеном Аваковым: отметила вклад МВД Украины в надлежащее проведение кампании и голосования, подвели итоги совместной работы, согласовали направления дальнейшего сотрудничества Франции и Украины. Как всегда очень содержательно + по-особенному эмоционально и искренне. Спасибо за все, господин министр!", - сказано в сообщении.

Остання зустріч в Києві з @AvakovArsen: відзначила внесок @MVS_UA у належний перебіг кампанії та голосування, підбили підсумки спільної роботи, узгодили напрямки подальшої співпраці FR/UKR. Як завжди дуже змістовно+по-особливому емоційно і щиро. Дякую за все, Пане Міністре! pic.twitter.com/fSTQgumJA2 — Isabelle Dumont (@isabelledumont) July 26, 2019

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и постоянным представителем США при Европейском Союзе Гордоном Сондландом текущую ситуацию в зоне операции Объединенных сил, в частности процесс разведения сил и средств возле Станицы Луганской.