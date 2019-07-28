Почти как в Европе: в Украине 28-29 июля жара до +34°

Новости Украины: В Украине под конец недели ожидается крайне теплая погода с небольшим количеством дождей.

В Украине в воскресенье дожди ожидаются лишь в западных областях, температура ночью 14-19°, днем 28-33°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Облачно. Без осадков, лишь ночью местами на Закарпатье и Прикарпатье, днем в западных областях кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье местами значительный дождь. Ветер восточный, 5-10 м/с, на Закарпатье днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 28-33°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра также без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 17-19°, днем 29-31°, на Киевщине ночью 14-19°, днем 28-33°.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 июля, в городах Украины:

Ужгород – +29...+31, дождь, гроза

Львов – +30...+32, дождь, гроза

Ивано-Франковск – +29...+31, дождь, гроза

Тернополь – +30...+32, переменная облачность, сухо

Черновцы – +31...+33, дождь, гроза

Хмельницкий – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луцк – +29...+31, дождь, гроза

Ровно – +29...+31, дождь, гроза

Житомир – +30...+32, переменная облачность, сухо

Винница – +30...+32, переменная облачность, сухо

Одесса – +30...+32, переменная облачность, сухо

Николаев – +32...+34, переменная облачность, сухо

Херсон – +32...+34, переменная облачность, сухо

Симферополь – +30...+32, переменная облачность, сухо

Кропивницкий – +30...+32, переменная облачность, сухо

Черкассы – +30...+32, переменная облачность, сухо

Чернигов – +30...+32, переменная облачность, сухо

Сумы – +28...+30, переменная облачность, сухо

Полтава – +29...+31, переменная облачность, сухо

Днепр – +30...+32, переменная облачность, сухо

Запорожье – +31...+33, переменная облачность, сухо

Донецк – +29...+31, переменная облачность, сухо

Луганск – +28...+31, переменная облачность, сухо

Харьков – +29...+31, переменная облачность, сухо

Киев – +28...+31, переменная облачность, сухо

Согласно прогнозу, 29 июля без осадков, 30 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29 июля 27-32°, 30 июля 23-28°.

29 июля без осадков, лишь на Закарпатье, Прикарпатье, днем и на севере Левобережья грозовые дожди; 30 июля в Украине, кроме юга, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, 30 июля на севере Левобережья 10-15°; днем 27-32°, в южной части до 35°, 30 июля в северных областях 23-28°.

На Киевщине 29 июля без осадков, 30 июля местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и северный, 5-10 м/с, во время гроз отдельные шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 29 июля 27-32°, 30 июля 23-28°.

По словам синоптика Натальи Диденко, в Украине сохраняет комфортная погода с умеренным теплом и небольшими дождями.

"Адское лето набросилось на Западную Европу. Температура воздуха во многих странах достигает и превышает +40 градусов. Традиционно прохладнее Великобритания, Швеция, Финляндия страдают от +30+35 градусов. Центральная Европа, юг континента также оказались в заложниках в жаркой воздушной массы южного происхождения. А вот Украине пришлась погода комфортная, свежая, с умеренным теплом и периодическими летними, обильными или тихими, дождями", — отметила она.

Синоптик убеждена, что наиболее комфортная погода ожидается в южной части Украины.

"Характер осадков будет кратковременным, ливни будут чередоваться с солнечными прояснениями. Время атмосферный фронт ограничится увеличением облачности, без существенных осадков. Самой комфортной предполагается погода в конце недели в южной части Украины – будет много солнца, будет преобладать сухая воздушная масса. Температура воздуха особенно порадует отдыхающих, в течение дня +26+29 градусов, при более сильном солнечном нагреве местами до +30 градусов", — уточнила она.