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Приметы и обряды на 28 июля - День Улиты и Кирика

Приметы и обряды на 28 июля - День Улиты и Кирика
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: 28 июля - день "матушки Улиты" с особым нетерпением ждали деревенские хозяйки, считая ее своей заступницей и покровительницей.

Но время в июле тянется, не спеша перелистывая странички календаря. "Улита едет - когда-то будет..." В покое и неге дремлет все вокруг, убаюканное жаром и тишиной. Ведь "на Владимира-Красное Солнышко - солнце с летнего зенита светит". Разве что "Кирик-мокродырик" мелким дождичком взбодрит. И опять замрет земля в жаркой истоме. Ее, голубушку, в этот день никто никакой работой потревожить не смеет. А то, неровен час, маньяки (галлюцинации) привидятся, которые, как известно, падающими с неба звездами на земле перед людьми рядятся. Впрочем, стоит ли "залетных" звезд опасаться, когда каждому из нас целое созвездие служит.

Согласно народному календарю, наступала середина лета. Правда, обычно на Кириков день шли дожди. Женщины почитают в этот день матушку Улиту - свою заступницу и защитницу.

Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода - это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода 28 июля не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.

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В православной церкви 28 июля отмечают память Кирика и Иулитты (Улиты). Именно они пострадали за веру во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом в III-IV вв. Согласно описанию жизни Улиты, они была молодой вдовой и могла похвастаться знатным происхождением. Кирик - ее сын, который так же, как и мать. Стал приверженцем христианского учения. Во время гонений Улита вместе с Кириком бежала из города, оставив все свое имущество. Жить она начала как странница. Но однажды ее узнали на улице и привели на суд. Там Улита подтвердила, что стала последовательницей Христа. У нее отняли сына и стали подвергать большому количеству мучений. Кирик, наблюдая страдания матери, сказал, что тоже является последователем Христа, после чего его также замучили, а в конце обезглавили. Одна из рабынь Иулиты нашла тела мучеников и предала их земле. Кстати, известно, что старообрядцы считают Улиты и Кирика своими покровителями.

28 июля - День Владимира: что важно знать об этом празднике
28 июля - День Владимира: что важно знать об этом праздникеЧитать полностью

День 28 июля также связывали с личностью князя Владимира, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси.

Женщины отмечали день Матушки Улиты, и им полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить в этот день, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила. Говорили, что жатва - это не к добру. Хотя существует и более логичное объяснение - дело в том, что на Улиту и Кирика обычно шел достаточно сильный дождь, а потому, в поле, по приметам, просто нечего было делать. День старались, тем не менее, проводить с пользой. Так, детей приучали к домашнему труду и т.д.

Знаменательные события в истории: 28 июля 2019 года

Народные приметы

Нельзя жать на Улиту - примета к тому, что увидишь дурное предзнаменование.

28 июля солнечные лучи обладают целительной силой.

Выходить в поле на Улиту - плохой знак.

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