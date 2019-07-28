Именины (День Ангела) Владимира: значение имени и поздравления

Новости Украины: Красивое имя Владимир происходит от словосочетания "владеть (володѣти) миром".

В церковном варианте имеет несколько иное написание – Володимир, более близкое к изначальному. Это имя одно из немногих, которые адаптировались после крещения Руси и были занесены в православные календари. Существует также версия, что к нам оно пришло от древнескандинавских народов и означает «властелин славный» (Valdimár). Причем данный вариант происхождения имени имеет под собой веские основания: так называли обычно будущих правителей на Руси.

Мужчина, гордо носящий имя Владимир, вполне оправдывает его значение. Он крайне любознателен, обладает врожденной тягой к новым знаниям. У него обычно отличная память от природы, что позволяет ему хорошо учиться.

Тайна имени Владимир скрывает человека с гарантированным полным набором главных лидерских качеств, который способен повести за собой других людей. Социально активен, предприимчив. Со стороны может показаться, что он достаточно рисковый и по натуре авантюрист. Но стоит помнить, что каждый, даже порывистый его поступок обдуман, просчитан и приближает на шаг к цели.

Дружелюбен и всегда гостеприимен. Как любой лидер, общителен и имеет от рождения способность убеждать окружающих в своей правоте. Способен нравиться с первого взгляда и стать душой любой компании. Характер Владимира покладистый и на первый взгляд очень мягкий. Однако, это только так кажется – он будет таким до тех пор, пока будет видеть в этом смысл.

Обладатель имени Владимир любит комфортные условия для жизни и ценит красивые вещи. Обычно хорошо разбирается в искусстве и имеет от рождения чувство прекрасного. При этом, что вполне закономерно, он себялюбив, иногда даже черезчур. Осознание собственных лидерских качеств в сочетании с хорошим образованием может уверить его, что он действительно рожден повелевать если не всем миром, то уж людьми из своего окружения так точно. В связи с этим могут возникнут трудности в воспитании ребенка с таким именем.

Несмотря на кажущуюся открытость, чаще всего Владимир несколько замкнут и предпочитает хранить свои секреты и мысли в пределах своего сознания. Редкие случаи, когда он идет на откровения, являются для близких демонстрацией предельного доверия.

Его трудно вывести из себя, но если это удается кому-то, то лучше держаться от него подальше, поскольку спокойный и покладистый характер становится неожиданно бушующим и неуправляемым.

В женщинах любит романтичность. Именно романтичную девушку он выберет себе в жены.

Поздравления

Владимир, любимый,

Прими поздравления,

Ты имя свое оправдал,

Это уж без сомнения!

С именинами тебя -

В мир пришел ты неспроста.

Имя звучное носи,

Не печалься, не грусти.

Владеешь ты миром,

Как тот Чингисхан,

Прекрасный мужчина

Судьбою мне дан!

Заявляет имя всем,

Уверяет без проблем,

Что такому человеку

С давних пор, с начала веку, -

Править миром суждено,

Что не каждому дано.

Можно только пожелать:

Верно истину искать,

Добрым быть и человечным,

Тогда помнить будут вечно!

Зачитай всем островок,

Обещай, что будет прок!

Владимир, с праздником тебя.

Мира, и счастья, и добра

Желаю я, в достатке жить,

Проблем не знать и не тужить.

Желаю крепкого здоровья,

Желаю сбыться всем мечтам,

Забыть обиды и плохое.

Пусть мир ложится весь к ногам.

Желаю в жизни не сдаваться,

Надежду с верой не терять,

С родными в жизни не расстаться,

Проблем себе не создавать!

Это имя значит очень много,

И на нем ответственности груз,

Трудная, но нужная дорога,

И с собою праведный союз.

Если говорить сегодня ловко,

Князь Владимир - ты, ни дать, ни взять.

И сегодня ты, конечно, Вовка,

Вовку все же проще поздравлять.

Дай же Бог тебе здоровья гору,

Чтоб на все вокруг хватало сил,

И чтоб ты домой в любую пору,

Лишь тепло душевное носил.

Пусть же будет легкою дорога,

И с тобою рядом - верный друг,

И хоть имя значит очень много,

Но важней тепло родимых рук.

Владимир - так великих называли,

И в имени звучит событий мощь.

И пусть Володей в детстве тебя звали,

Ты и сейчас откликнуться не прочь.

Владимир, будешь князь ты или рыцарь,

Тебе любой поступок по плечу.

Ты справедливый, гордый и открытый.

Ты не допустишь в сердце свое тьму!

Владимир, всех я благ тебе желаю,

Успехов и свершений впереди.

И поражений, горестей не зная,

Всегда вперед к мечте своей идти!