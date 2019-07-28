Лучшие поздравления с днем рождения 28 июля в прозе и открытках

Знак зодиака рожденных 28 июля - Лев.

Это энергичные, умные и сообразительные личности. Они обладают большим запасом сил. Уверенно шагают по жизни и упорно добиваются поставленных задач. Берутся за выполнение сложных и запутанных проектов, легко преодолевают препятствия на своем пути и не боятся брать на себя ответственность. Однако не умеют проигрывать. Неудачи выбивают их из колеи.

Такие люди тактичны, добродушны, отзывчивы. Они быстро заводят новые знакомства. Выступают интересными собеседниками и становятся надежными товарищами.

Именинники этой даты контактируют с людьми из разных социальных слоев общества. Они часто попадают под чужое влияние. Неумение отказывать и вовремя высказывать свою точку зрения, а также боязнь обидеть другого человека играют против них. Нечистые на руку личности могут использовать их бескорыстие и преданность.

Поздравления

От всей души поздравляю с днем рождения! Желаю много солнечных и светлых дней, верных друзей рядом, новых свершений и прекрасных возможностей, сибирского здоровья, любви, достатка, удачи в любом деле! Счастливых событий, свершения всех планов и мечтаний!

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Поздравляю с днем рождения тебя! Желаю прекрасной и удивительной жизни, океан безумной любви, бесконечного счастливого времени, только крепкого здоровья и отличного настроения.

С днем рождения! Желаю круглосуточного счастья и вечной любви, нескучных будней и веселых праздников, успешной работы и хорошего отдыха, попутного ветра и солнечного настроения, неиссякаемого оптимизма и озорного смеха, смелых открытий и новых свершений, всегда хороших новостей и самых преданных друзей!

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Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе много улыбок, от которых становится тепло на душе, побольше замечательных людей, которые не дадут тебе скучать и унывать (а ведь чем больше улыбок - тем больше тепла) и ярких дней, которые будут наполнены положительными эмоциями и счастьем!

Пусть душа расцветает с каждым днем, пусть сердце питает любовь и радость. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого и прочного здоровья, несметного и вечного богатства внутреннего мира, крупной и неизменной удачи на пути, гармонии и самой искренней любви. И пусть каждый миг, каждый день, каждый год приносит только счастье!

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С днем рождения! Желаю солнца, тепла, мира, веселья, денег, успехов во всех начинаниях, любви, благополучия, исполнения самых заветных желаний, здоровья и вдохновения! Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, друзья всегда окружает тебя, а глаза искрятся от счастья!

С днем рождения! Пусть ничто не мешает сбываться твоим мечтам. Пусть всегда будет повод улыбнуться, и это ободряет твой дух. Желаю быть в гармонии с собой, всегда иметь время на любимое занятие и единомышленников, которые поддержат тебя в любых начинаниях, даже в чудачествах. Удачи тебе, успеха и здоровья.

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Поздравляю со знаменательной датой - днем рождения! Желаю всего самого наилучшего, наипрекраснейшего, чтобы все в жизни складывалось легко, удачно и невероятно красиво. Чтобы дом был полной чашей, а семья - счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на одном дыхании. Но самое главное, что просто необходимо пожелать, - это вечного здоровья, ведь без него ничего другого не будет!

Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пускай тебя всегда переполняет неисчерпаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачной и яркой, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке. С днем рождения!

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Пускай счастье переполняет твое сердце и каждое мгновение приносит море радости, удачу и сотни приятных сюрпризов! Пускай желания и мечты станут сказочной реальностью! Улыбайся, как можно чаще, купайся в любви и получай удовольствие от жизни!