На Донбассе один раз был нарушен режим тишины

Новости Украины: Боевики Донбасса один раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный.

Боевики незаконных вооруженных формирований с начала суток в субботу один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники, нарушили запрет на использование любого оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского – из автоматического гранатомета. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье.

С начала суток воскресенья обстрелов не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.