Скачать
Воскресенье, 28.07.2019
ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)
ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)
Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
Итоги 27 июля: увольнение Глуховери, крестный ход в Киеве и протесты в Москве
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Украина завоевала 25 медалей на ЕЮОФ-2019
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины
Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)

ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)
09:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В воскресенье в Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю годовщины крещения Руси.

Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, начнет отмечать годовщину крещения Руси-Украины литургией во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, в воскресенье, 28 июля, в 8:30 в Софии Киевской начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Впоследствии, в 10:30 состоится Украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

А в 11:45 Митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ.

Сегодня отмечается День крещения Киевской Руси - Украины

С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крещение Руси, Литургия, Епифаний, ПЦУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
02 Скандал с главой ГУНП Днепропетровской области: Аваков лично проследит за ходом расследования
03 Укрупнить районы и ввести префектуры: Корниенко - об административной реформе
04 День крещения Киевской Руси-Украины 2019: история и приметы
05 Пересчет голосов на Мукачевской ОИК отменен
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Комиссия по СВПД проведет заседание в Вене
Болтон анонсировал санкции против Кубы
Болтон анонсировал санкции против Кубы
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
На Донбассе один раз был нарушен режим тишины
В Киеве побывал голливудский режиссер фильмов &quot;Армагеддон&quot; и &quot;Трансформеры&quot;
В Киеве побывал голливудский режиссер фильмов "Армагеддон" и "Трансформеры"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь