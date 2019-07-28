ПЦУ в Киеве отмечает годовщину крещения Руcи: онлайн трансляция (Видео)

Новости Украины: В воскресенье в Киеве состоятся торжественные мероприятия по случаю годовщины крещения Руси.

Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, начнет отмечать годовщину крещения Руси-Украины литургией во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В частности, в воскресенье, 28 июля, в 8:30 в Софии Киевской начнется Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Впоследствии, в 10:30 состоится Украинский крестный ход во главе с митрополитом Епифанием. Шествие отправится от святой Софии Киевской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру. В 11:00 состоится молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.

А в 11:45 Митрополит Епифаний проведет общение с представителями СМИ.

С 12:00 состоится паломничество верующих к чудотворным святыням - частице Древа Креста Господня и мощам святого апостола Андрея Первозванного - в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.