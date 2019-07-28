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Гройсман обратился к украинцам в День крещения Киевской Руси

Гройсман обратился к украинцам в День крещения Киевской Руси
11:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Глава украинского правительства Владимир Гройсман в День крещения Руси отметил важность получения томоса об автокефалии и создание ПЦУ.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси.

Текст приветствия размещен на сайте правительства.

"От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем крещения Киевской Руси-Украины" - отметил премьер.

По его словам, Крещение Киевской Руси в 988 году стало эпохальным цивилизационным событием для всей Европы. Знаменитое праукраинское государство, одно из самых мощных сил европейского мира, присоединилось к семье христианских народов. Это событие стало одним из самых главных для украинского народа за всю историю нашего государства.

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Гройсман заметил, что выбранное великим князем Киевским Владимиром христианство восточного обряда сегодня является базовым элементом мировоззрения и морально-этической системы украинцев.

"Поэтому для правительства и всего украинского общества чрезвычайно важным событием стало получение украинской церковью томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины. Это эпохальное достижение безусловно будет способствовать дальнейшему утверждению православия как основной духовный ориентир украинского народа", - подчеркнул глава правительства.

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Он пожелал украинцам крепкого здоровья, мира, согласия, материального достатка и благополучия.

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Кабмин, Крещение Руси, Владимир Гройсман, День Крещения Руси.
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