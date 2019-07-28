Гройсман обратился к украинцам в День крещения Киевской Руси

Новости Украины: Глава украинского правительства Владимир Гройсман в День крещения Руси отметил важность получения томоса об автокефалии и создание ПЦУ.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси.

Текст приветствия размещен на сайте правительства.

"От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем крещения Киевской Руси-Украины" - отметил премьер.

По его словам, Крещение Киевской Руси в 988 году стало эпохальным цивилизационным событием для всей Европы. Знаменитое праукраинское государство, одно из самых мощных сил европейского мира, присоединилось к семье христианских народов. Это событие стало одним из самых главных для украинского народа за всю историю нашего государства.

Гройсман заметил, что выбранное великим князем Киевским Владимиром христианство восточного обряда сегодня является базовым элементом мировоззрения и морально-этической системы украинцев.

"Поэтому для правительства и всего украинского общества чрезвычайно важным событием стало получение украинской церковью томоса об автокефалии и образование Православной церкви Украины. Это эпохальное достижение безусловно будет способствовать дальнейшему утверждению православия как основной духовный ориентир украинского народа", - подчеркнул глава правительства.

Он пожелал украинцам крепкого здоровья, мира, согласия, материального достатка и благополучия.