Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси-Украины

Новости Украины: Зеленский поздравил с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины и призвал предстоятелей церквей к диалогу для объединения украинцев.

Об этом написал Зеленский в своем официальном аккаунте в Твиттер в воскресенье днем.

"Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси-Украины! Это историческое событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее!", - сказано в сообщении.

Вітаю всіх з Днем Хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2019

Православная церковь Украины в воскресенье, 28 июля, отмечает годовщину крещения Руси-Украины литургией во главе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.