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Воскресенье, 28.07.2019
Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов
Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов
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Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов

Епифаний: В течение более полугода к ПЦУ присоединилось более 500 приходов
17:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ.

В течение полугода, прошедших с момента создания Православной церкви Украины, к ней присоединилось более 500 приходов Украинской православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщил митрополит Епифаний на брифинге после крестного хода по случаю 1031-й годовщины крещения Руси, передает Радио Свобода.

"Всего в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата", - сказал он.

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 "Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ. Но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины", - добавил Епифаний.

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УПЦ МП, Епифаний, ПЦУ.
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