Замку на Тернопольщине - 400 лет: как празднуют местные

Новости Украины: В городе Скалат на Тернопольщине начался праздник местного 400-летнего замка.

"Замку в Скалате - почти четыреста лет. Здесь сохранились и древние башни, и старые стены, и подземелья. Он - один из любимых исторических мест Тернопольщины, которые часто посещают туристы. Поэтому, чтобы еще больше привлечь внимание к этому и другим старинным замкам края, которых у нас более 30, и проводим праздник", - отметил в разговоре с корреспондентом Укринформа генеральный директор Национального заповедника "Замки Тернопольщины" Анатолий Маципура.

В программе праздника замка - городок мастеров народного промысла, рыцарские бои, показательные выступления лучников, казацкая каша, выставка стрелкового оружия, спортивные соревнования.

Завершится праздник поздно вечером большим гала-концертом с участием заслуженного академического Буковинского ансамбля песни и танца имени Андрея Кушниренко из Черновцов, победителей Четвертого городского детско-юношеского фестиваля-конкурса украинской песни "Романсы Скалататского замка", оркестра из польского города Гижне.