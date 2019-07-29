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Закрыли реестр украинских коррупционеров

Закрыли реестр украинских коррупционеров
14:09 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Месяц назад Министерство юстиции перестало публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных.

Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

"Начиная с 14 августа 2018-го года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения в Украине насчитывал более 23,9 тысячи коррупционеров.

В Opendatabot отметили, что в настоящее время Национальное агентство по противодействию коррупции работает над созданием сайта с реестром коррупционеров, однако данный реестр не является открытым, а поэтому данные оттуда невозможно обработать автоматически.

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"На наш запрос в НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится", - отметили в Opendatabot, добавив, что точная дата публикации остается неизвестной.

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Коррупция, Opendatabot.
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