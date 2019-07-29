У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"

Новости Украины: Замглавы Офиса президента считает, что в СМИ нельзя допускать монополий.

В украинских средствах массовой информации нельзя допускать монополий, должны работать рыночные отношения, считает заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Мы сейчас готовим пакет законопроектов по демонополизации медиарынка. Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли. В других сферах монополист, если его признают таковым, будет платить больше налогов, у него будет больше ограничений. В СМИ немного другая история, монополий нельзя допускать. Это должен быть рынок", - сказал Тимошенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о ситуации с приобретением одним собственником телеканалов "112 Украина", News One и ZIK.

Он указал, что данные законодательные инициативы будут предусматривать раскрытие всех бенефициаров СМИ "до последнего", чтобы телевизионные каналы показывали всё свое финансирование и официально платились налоги.

По мнению замглавы Офиса президента, если телеканалы убыточные, то им придется либо показывать убыток, либо "выходить в плюс".

"Правила игры простые, и это касается не только медиа. Всё должно быть "белое", - сказал Тимошенко.

Также Тимошенко считает, что для борьбы с манипуляционной и неправдивой информацией необходимо вывести дискуссию по наиболее острым вопросам для украинского общества на максимально публичный и открытый уровень, чтобы граждане начали сами давать себе на них ответы.

"Мы понимаем, что бороться со "зрадой", "фейками" можно, только если поднять самые острые вопросы в обществе на такой уровень, чтобы люди сами себе отвечали на них. Нужно доносить позицию со стороны власти и государства, но и слушать мнение людей", - сказал Тимошенко.

"То есть нужно ответить на самые острые вопросы: что будет с Донбассом? Как относиться к людям, которые живут на оккупированной территории? И это не только вопрос войны. Тогда все это "зрадничество" спадёт. И вот таким образом, возможно, у нас получится бороться с "фейками", - пояснил он.

По мнению замглавы Офиса президента, противостоять таким явлениям на законодательном уровне будет ущемлением свободы слова, и это не будет в итоге приносить результат.

В частности, он считает, что Украина "практически проиграла информационную войну за умы людей на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму". "Но еще есть шанс повернуть ситуацию в другую сторону", - указал Кирилл Тимошенко и сообщил, что именно для этих целей в сентябре планируется проведение соответствующего форума по информационной политике.