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Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки

Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки
17:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Супрун прокомментировала возможность своей отставки.

До официального назначения нового состава Кабмина команда Минздрава продолжит работу над изменениями в системе здравоохранения.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала журналистам на западе с начала всеукраинской акции по вакцинации против дифтерии и столбняка.

"До того момента, пока будет официально представлен кандидат на должность премьер-министра, который определится с кандидатурами в министерства, мы продолжаем работать в министерстве. Если останемся - будем дальше работать, если не останемся - передадим всю работу, которая была сделана, планы, которые далее должны быть реализованы", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что здравоохранение должно быть вне политики независимо от социального или материального статуса.

"Врачи должны дальше спокойно работать и передавать друг другу знания и работу, которая будет сделана. Поэтому спокойно ждем. Мы услышали много раз публично, что это будет продолжаться", - сказала Супрун.

В случае, если не войдет в следующий состав Кабмина, Супрун планирует издать книгу о здоровый образ жизни и привлекать иностранные инвестиции в украинскую систему здравоохранения.

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"Многие меня спрашивают, будет ли издана книга советов относительно здорового образа жизни. Я недавно заходила в книжный магазин "Є" и спрашивала, есть ли у них книги о здоровье. Нет. В Украине очень мало книг о здоровье. Есть кулинарные книги или книги для студентов-медиков, но нет общих для людей. Поэтому, возможно, будем заниматься таким просветительством. И буду делать все возможное, чтобы трансформация (системы здравоохранения - ред.) и дальше происходила... и помогать, чтобы было больше инвестиций, так же иностранных, как и украинских в нашу систему здравоохранения. Потому что в нашей инфраструктуре все плохо, а у государства нет много средств, чтобы это делать", - сказала Супрун.

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Минздрав, Кабмин, Ульяна Супрун.
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