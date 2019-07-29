Скачать
Понедельник, 29.07.2019
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
Три министерства могут объединить в единое министерство по гуманитарной политике
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Американка побила уникальный рекорд в легкой атлетике
Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр в мультфильме
Режиссер "Короля Льва" показал единственный реальный кадр в мультфильме

У Зеленского задумались о создании русскоязычного канала для "борьбы за умы"

У Зеленского задумались о создании русскоязычного канала для "борьбы за умы"
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Также государство обеспечит финансирование Общественного ТВ, но потребует от него эффективности.

В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан всемирный русскоязычный канал, рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ. "У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", - сообщил Кирилл Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. "Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента", - указал Тимошенко.

В то же время Тимошенко заверил в том, что государство поддержит и обеспечит финансирование Общественного телевидения, но оно должно выходить на определенные показатели эффективности в своей работе.

"Мы несколько раз встречались с руководством Общественного, с донорами, которые ему помогали. Мы будем гарантировать Общественному вещанию финансирование, которое будет обеспечивать Кабмин. Но у них будет четкий KPI (ключевые показатели эффективности) – мы это понимаем по фидбэкам доноров", - сказал Тимошенко.

Замглавы Офиса президента указал, что Общественному помогут избавиться от всего, в чем нет необходимости.

"Сейчас на Общественном вещании работает 4,5 тыс. человек. Да, раньше их было, если не ошибаюсь, 7,5-7,8 тысяч, но это все равно чересчур. Много зданий и другого, в чем нет необходимости. Они не могли добиться, чтобы правительство разрешило им это продавать. Для этого есть площадка "ProZorro.Продажи", - рассказал он.

У Зеленского знают, как бороться со "зрадой" и "фейками"

Тимошенко подчеркнул, что Офис президента поможет и обеспечит Общественное финансированием, и при этом будет четкий KPI от Кабмина.

"Нас могут обвинить, что мы можем так на них влиять, но пусть никто не забывает, что там главный акционер – это Кабинет министров Украины, который выделяет средства, и он имеет право требовать исполнения четкого KPI. Это не только рейтинг, хотя это основное, а еще много различных задач. Не справились – значит, должно быть другое руководство, другой менеджмент", - пояснил он.

Замглавы Офиса президента убежден, что канал с такой маленькой долей аудитории не может работать за те деньги, которые на него выделяются. "Мы не хотим урезать финансирование, мы хотим дать его, но увидеть результат за эти средства", - указал Тимошенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телевидение, Общественное ТВ, Кирилл Тимошенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Трускавец на обучение прибыли новоизбранные депутаты от "Слуги народа"
02 Бокс. Украинец Богачук одолел соперника в третьем раунде
03 Фото ног польского велогонщика взбудоражило Сеть
04 День ангела Юлии: значение имени и поздравления
05 Англичане снова недовольны Меган Маркл
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки
Супрун рассказала, чем займется в случае своей отставки
Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским
Отец Гандзюк рассказал о встрече с Зеленским
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Очередной скандал с Меган Маркл: герцогиню обвиняют в плагиате обложки для Vogue
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь