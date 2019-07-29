Луценко обвинил Горбатюка в самопиаре

Новости Украины: Луценко также предупредил Горбатюка о возможной служебной ответственности.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка в телепиаре и предупредил о возможной служебной ответственности.

На своей странице в Facebook Луценко прокомментировал ситуацию с судьями Окружного административного суда Киева и заявления Горбатюка.

"Неправда, что Горбатюк не добился приема генпрокурора для доклада по этому делу. Правда в том, что сам Горбатюк находится с 19 июля по 12 августа в отпуске, из которого вышел на один день для пресс-конференции и телепиара. Сейчас опять отдыхает", - отметил генпрокурор.

Также Луценко добавил, что проекты подозрений "зарегистрированы в канцелярии, попали на стол заместителю генпрокурора только в понедельник, в 10-55, хотя мои заместители работали и в субботу, и в воскресенье".

При этом он подчеркнул, что к проектам подозрений подчиненные Горбатюка "не добавили ни одного листа доказательств, ни одного файла НСРД (негласных следственных розыскных действий - Ред.)".

Луценко сообщил, что завтра заместитель генпрокурора собирает совещание "для заслушивания доказательств по делу". "Именно он несет, в том числе уголовную ответственность за объективность подписанного подозрения. Подписывать подозрения на основе телевизионной пресс-конференции - абсурд", - считает генпрокурор.

Луценко утверждает, что "никаких сантиментов к фигурантам разговоров у нас нет".

"Если мой заместитель или с 1 августа я сам получим все необходимые доказательные материалы следствия и полные протоколы запущенных НАБУ в эфир протоколов НСРД - подозрение будет подписано. Если нет - будет служебная ответственность тех, кто ставит пресс-конференции выше требований УПК", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляли обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований. "Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системное давление на принятие решений судами", - отметил тогда Горбатюк. По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должна быть немедленная реакция. В свою очередь, в ОАСК заявили, что работники НАБУ и ГПУ оказывают давление на их судей, в частности, помещение заблокировано, а работа суда парализована.

28 июля руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк отметил, что подозрения в отношении судей как документ должны быть подписаны генеральным прокурором или его заместителем. "Сейчас подозрения направлены на подпись новому заместителю генерального прокурора Сергею Кизю (назначен 3 июля 2019 года. - Ред.)… Мы этому человеку впервые направляем документы, поэтому пока не знаем, насколько быстрым будет рассмотрение и его результат", - отметил Горбатюк.

При этом он добавил, что предыдущие заместители генпрокурора, которые курировали управления спецрасследований ГПУ, в течение последнего года "никакого подозрения на судей не подписали, а мы подготовили их более десяти", в частности по "майдановским делам".

Горбатюк также заявил о намерении провести обыски не только в помещении окружного админсуда Киева, но и непосредственно в кабинетах судей. Однако, по его словам, часть этих обысков не согласовало руководство ГПУ. "Генпрокурор Юрий Луценко сначала отказывал во встречах, а затем просто уехал в отпуск", - отметил председатель управления спецрасследований ГПУ.