Горбатюк назвал Окружной админсуд таким, что угрожает нацбезопасности

Новости Украины: НАБУ и Генпрокуратура сегодня проводят обыски в Окружном админсуде Киева из-за возможных уголовных правонарушений со стороны главы суда и ряда судей.

Окружной административный суд города Киева системно вмешивается в рассмотрение дел судами и деятельность высших органов государственной власти. Об этом сообщил руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Как известно, Окружной административный суд (города — ред.) принимает большое количество решений, связанных с высшими органами государственной власти, с должностными лицами высших органов государственной власти, со многими сферами государственного общественного значения. На сегодняшний день установлено, что фактически происходит системное вмешательство в рассмотрение дел судами со стороны в первую очередь руководства этого суда — не только в рассмотрение дел но и в деятельность других, высших органов государственной власти, в т.ч. Конституционного суда, министерств, ведомств, судов, что, по нашей оценке, составляет угрозу национальной безопасности", — сказал Горбатюк.

Он пояснил, что, таким образом, вне судебного процесса, можно сказать, в ручном режиме, судами принимаются решения.

"Именно поэтому было принято решение, что еще до завершения расследования мы хотим обнародовать эту информацию, которую мы считаем настолько общественно значимой, чтобы общество знало, что происходит, и обязательно для того, чтобы на это немедленно реагировать", — добавил руководитель Управления спецрасследований.