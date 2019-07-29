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Горбатюк ответил на обвинения Луценко

Горбатюк ответил на обвинения Луценко
20:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Горбатюк опровергает обвинения в свой адрес со стороны генпрокурора Луценко по делу о подозрениях судьям ОАСК.

Руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк опровергает обвинения в его адрес со стороны генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшнее заявление генпрокурора Юрия Луценко в Facebook о ситуации вокруг сообщения о подозрении судьям Окружного административного суда Киева.

"Пусть покажет, по каким делам мы направляли тексты подозрений с доказательствами. В проектах подозрений никаких доказательств не должно содержаться. В полномочиях заместителя генпрокурора - подписать эти проекты, потому что подготовили и завизировали их следователь и прокурор. А если он сомневается, то может заслушать прокурора по поводу доказательств, или может изучить сами материалы уголовного производства", - сказал Горбатюк.

Он также добавил, что нельзя через канцелярию направлять доказательства: "Для чего? Чтобы с ними все ознакомились?".

Кроме того, Горбатюк опроверг слова Луценко о том, что проекты подозрений были направлены только сегодня утром заместителю генпрокурора. Горбатюк отметил, что эти проекты были доставлены заместителю генпрокурора Сергею Кизю еще в пятницу около 16.00. Однако, отмечает Горбатюк, оказалось, что его приемная уже закрыта, и поэтому было принято решение отправить также и по почте.

"Направлены проекты были в пятницу после обеда. Понимая, что по почте эти проекты поступят только в понедельник утром, мы поехали непосредственно в приемную Кизя. Там было закрыто, поэтому проекты поступили в понедельник через канцелярию", - отметил он.

Горбатюк выразил удивление, что вся страна еще в пятницу узнала об этих подозрениях, а руководство ГПУ даже не заинтересовалось этим.

"На всю страну было сообщено кому направлены эти проекты. А если вы сомневаетесь, то набирайте меня, Донского (прокурор Алексей Донской - Ред.). В субботу, воскресенье, мы все бы привезли, если бы очень кому-то хотелось. К тому же у нас есть система электронного документооборота, и по этой системе проекты подозрения зашли к ним еще в 14.15 в пятницу", - добавил он.

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Юрий Луценко, ГПУ, Сергей Горбатюк, ОАСК.
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