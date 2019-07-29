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Корь возвращается: Минздрав советует сделать прививку до осени

Корь возвращается: Минздрав советует сделать прививку до осени
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины: Минздрав советует до сентября сделать прививку от кори.

За неделю корью заболели 214 человек, из которых 104 - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 30-й недели 2019 года корью заболели 214 человек - 110 взрослых и 104 ребенка. Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.", - говорится в сообщении.

С 19 по 26 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (28 больных: 17 взрослых и 11 детей), Киевской (21: 12 взрослых и 9 детей), Хмельницкой (18: 6 взрослых и 12 детей), Одесской (17: 7 взрослых и 10 детей) и Винницкой (17: 6 взрослых и 11 детей) областях.

В Минздраве отметили что уменьшение количества заболеваний летом происходит всегда, каждый год количество случаев заболевания увеличивается с началом учебного года. Именно поэтому важно сделать прививку от кори до сентября.

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С начала года (с 28 декабря 2018 г. до 26 июля 2019 г.) корью заболели 56 594 человека - 26 602 взрослых и 29 992 ребенка, а от осложнений кори умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 39 из которых умерли.

В министерстве призвали регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

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Минздрав, Корь, Вакцинация, Прививка.
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