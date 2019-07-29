Дело ОАСК: Общественный совет добропорядочности призвал Зеленского собрать СНБО

Новости Украины: Общественный совет добропорядочности призывает Зеленского созвать СНБО в связи с ситуацией вокруг ОАСК.

Общественный совет добропорядочности (ОСД) призывает президента Украины Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и инициировать изменения в законодательство, которые помогут перезапустить Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС) и Высший совет правосудия (ВСП) и провести реальное очищение судейского корпуса.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ОСД в понедельник в связи с обнародованием записей разговоров руководства и судей Окружного административного суда Киева (ОАСК). "Обнародованные НАБУ записи разговоров и механизмы влияния руководства ОАСК на отдельных судей, ВККС, СБУ, ГБР и омбудсмена в очередной раз доказывают коррумпированность судей важнейших судов, неформальные связи с политиками и другими высокопоставленными господства, круговую поруку и безнаказанность… Сохранение на должностях судейской мафии переросло в угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Учитывая изложенное, Общественный совет добродетели призывает генерального прокурора максимально способствовать проведению расследования обнародованных фактов, довести его до логического завершения, чтобы никто из виновных не избежал наказания. ОСД также призывает ВККС исключить назначенных под давлением членов ВККС Николая Сироша и Сергея Остапца из коллегий, которые проводят оценки судей, а на пленарных заседаниях принимать решение об их отводе до завершения расследования. Верховную Раду ОСД призывает дать оценку действиям уполномоченного по правам человека.

"Общественный совет добродетели как уполномоченный Законом орган, способствует очищению судебной системы, неоднократно указывал на системные проблемы и призывал к необходимым изменениям в процедуре квалификационной оценки и правилах формирования органа оценки. Однако требования Совета органами судейского управления до сих пор проигнорированы", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, 26 июля руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что прокуратура в рамках расследования уголовного производства по делам Майдана подготовила сообщения о подозрении двум руководителям и двум судьям Окружного административного суда г.Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и организации принятия заведомо неправосудных решений.

По версии следствия, в ручном режиме принимались решения об увольнении определенных членов ВККС и назначении других, несмотря на то, что "якобы организовывались конкурсы".

Согласно информации, обнародованной в видеоролике на пресс-конференции, глава ОАСК Павел Вовк создавал искусственные препятствия в работе отдельных членов ВККС, организовав подачу исковых заявлений против них в своем же суде. Также он организовал перезагрузку комиссии путем исключения из ее состава неподконтрольных членов и введения туда лояльных ему людей. "В ходе осуществления досудебного расследования установлено, что к разработанному Вовком плану были привлечены не только отдельные судьи ОАСК, но и некоторые правоохранительные органы, в частности Государственное бюро расследований, задачей которого было осуществление давления на комиссию с целью сложения полномочий отдельными ее членами", - сказано в ролике.

Некоторые судьи ОАСК отказались участвовать в плане Вовка.

26 июля детективы НАБУ и сотрудники Управления специальных расследований Генпрокуратуры начали обыски в помещении Окружного административного суда Киева. Как сообщило НАБУ, обыски проходят в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений главой и отдельными судьями ОАСК.