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Вторник, 30.07.2019
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Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря
Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря

Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря

Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря
09:05 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: В церковном мире 30 июля почитают память великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской, преподобного Иринарха Соловецкого, а также память преподобного Леонида.

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    Традиции на 30 июля

    В народе говорили, что некогда жила-была морская царевна Марина, но не понравилось ей жить в палатах своего отца - морского царя, и сбежала она на землю. 

    И вот каждый год в день рождения Марины вспоминает царь морской о беглянке, страшно гневается, и потому видны огненные стрелы, которыми пронзает он небо. Поэтому в этот день боялись зарниц, грозовых отблесков - предвестий пожаров, считали их иссушающими зрение, поэтому смотреть на них нельзя. Начинали задумываться о предстоящей осени - не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

    Приметы на 30 июля 

    Гроза в этот день приносит слепоту, пожары и несчастья.

    Нельзя смотреть на молнии, а то навсегда лишишься зрения.

    Жуки и мухи на улице забеспокоились — скоро начнется гроза.

    Если сегодня жарко и нет дождя, то зима будет суровой, но снега будет мало.

    Сегодняшний сны вещие и сбываются через месяц.

Знаменательные события в истории: 30 июля 2019 года

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Народные приметы, 30 июля, Приметы и обряды, День Марины и Лазаря, Приметы 30 июль.
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