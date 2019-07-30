Приметы и обряды на 30 июля -День Марины и Лазаря

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Традиции на 30 июля

В народе говорили, что некогда жила-была морская царевна Марина, но не понравилось ей жить в палатах своего отца - морского царя, и сбежала она на землю.

И вот каждый год в день рождения Марины вспоминает царь морской о беглянке, страшно гневается, и потому видны огненные стрелы, которыми пронзает он небо. Поэтому в этот день боялись зарниц, грозовых отблесков - предвестий пожаров, считали их иссушающими зрение, поэтому смотреть на них нельзя. Начинали задумываться о предстоящей осени - не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Приметы на 30 июля

Гроза в этот день приносит слепоту, пожары и несчастья.

Нельзя смотреть на молнии, а то навсегда лишишься зрения.

Жуки и мухи на улице забеспокоились — скоро начнется гроза.

Если сегодня жарко и нет дождя, то зима будет суровой, но снега будет мало.

Сегодняшний сны вещие и сбываются через месяц.