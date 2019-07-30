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Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки

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Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки
10:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во вторник, 30 июля, отмечаем один из самых ярких праздников в году – Международный день дружбы 2019.

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года.

Цель праздника проста и понятна — помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна везде — и между государствами, и между соседями по подъезду.

В каждой стране праздник отмечают в соответствие с местными культурными традициями и предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и карнавалы. Молодой праздник уже успел полюбиться простым людям, они поздравляют друг друга, вспоминают старых друзей и заводят новых приятелей.

 

Как хорошо иметь друзей,

Ведь с ними можно веселиться,

А если что-то, вдруг, не так —

Проблемой можно поделиться.

 

Друзья всегда тебя поймут,

Дадут совет, в беде помогут.

И даже просто помолчать,

Когда слова не к месту, смогут.

 

День дружбы празднует народ,

Весь мир друг друга поздравляет.

Пусть каждый дружбу бережет,

И о друзьях не забывает!

Дружба бывает разной:

Крепкой и многообразной,

Веселой и очень спокойной,

Долгой, теплой, достойной.

 

В друзья всегда выбираешь

Того, кому доверяешь.

Того, с кем делишь секреты,

И с кем нарушаешь запреты.

 

Друзей своих поздравляю

И в этот день им желаю,

Чтоб были мы друг у друга

Всегда — и в солнце и в вьюгу!

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

 

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

В международный дружбы день,

Друзей поздравить мне не лень.

Большого счастья пожелать,

"Спасибо" искренне сказать.

 

За то, что рядом всегда были,

За то, что время находили.

За то, что есть Вы у меня,

За то, что дружба наша так крепка.

Дружба — это не подарок,

Дружбу надо заслужить,

И поэтому в День Дружбы

Всем желаю не забыть:

 

Позвоните своим близким,

Пожелайте им добра

И тогда те пожеланья

К вам вернуться все сполна!

 

Всем своим друзьям скажу я,

Ничего не утая:

Вы — моя опора в жизни,

Моя пристань и семья.

В этот теплый летний день

Всех друзей я поздравляю,

Смеха, радости, добра

Им сегодня я желаю.

 

Крепче дружбы в этом мире

Ничего на свете нет,

Друг поможет и поддержит,

Добрый даст всегда совет.

Знаменательные события в истории: 30 июля 2019 года

Так было всегда и так будет вовек,

Что друг — самый важный для нас человек.

Сегодня День дружбы мы отмечаем

И лучших друзей с этим днем поздравляем.

 

Поэтому всем я желаю скорей

Собрать всех любимых и верных друзей,

Чтоб в теплой компании вместе отметить

Самый веселый праздник на свете.

С праздником дружбы! Пусть будет красивой,

Верной и честной, всегда справедливой,

Только без ссор, лишь счастливой и мирной,

Самой простой и всем необходимой!

 

Пусть помогает вам дружба жить ярко

И преподносит сюрпризы, подарки,

Пусть разделяют друзья с вами радость,

Жизни веселой удачу и сладость!

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