Международный день дружбы 2019: поздравления и открытки

Международный день дружбы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года.
Цель праздника проста и понятна — помочь людям различной веры и культуры найти общий язык, избавиться от недоверия и искоренить конфликты. Дружба важна везде — и между государствами, и между соседями по подъезду.
В каждой стране праздник отмечают в соответствие с местными культурными традициями и предпочтениями, проводят мероприятия для молодежи, концерты и карнавалы. Молодой праздник уже успел полюбиться простым людям, они поздравляют друг друга, вспоминают старых друзей и заводят новых приятелей.
Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так —
Проблемой можно поделиться.
Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.
День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!
Дружба бывает разной:
Крепкой и многообразной,
Веселой и очень спокойной,
Долгой, теплой, достойной.
В друзья всегда выбираешь
Того, кому доверяешь.
Того, с кем делишь секреты,
И с кем нарушаешь запреты.
Друзей своих поздравляю
И в этот день им желаю,
Чтоб были мы друг у друга
Всегда — и в солнце и в вьюгу!
Другом быть не каждый сможет,
Это редкий Божий дар.
Пусть вам в этой жизни сложной,
Будет друг надежный дан.
В Дружбы День международный,
Поздравляем мы друзей.
Тех, кто с нами в дождь и холод,
С кем, мы лучше и сильней.
В международный дружбы день,
Друзей поздравить мне не лень.
Большого счастья пожелать,
"Спасибо" искренне сказать.
За то, что рядом всегда были,
За то, что время находили.
За то, что есть Вы у меня,
За то, что дружба наша так крепка.
Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:
Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожеланья
К вам вернуться все сполна!
Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.
В этот теплый летний день
Всех друзей я поздравляю,
Смеха, радости, добра
Им сегодня я желаю.
Крепче дружбы в этом мире
Ничего на свете нет,
Друг поможет и поддержит,
Добрый даст всегда совет.
Так было всегда и так будет вовек,
Что друг — самый важный для нас человек.
Сегодня День дружбы мы отмечаем
И лучших друзей с этим днем поздравляем.
Поэтому всем я желаю скорей
Собрать всех любимых и верных друзей,
Чтоб в теплой компании вместе отметить
Самый веселый праздник на свете.
С праздником дружбы! Пусть будет красивой,
Верной и честной, всегда справедливой,
Только без ссор, лишь счастливой и мирной,
Самой простой и всем необходимой!
Пусть помогает вам дружба жить ярко
И преподносит сюрпризы, подарки,
Пусть разделяют друзья с вами радость,
Жизни веселой удачу и сладость!