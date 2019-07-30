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Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды

Нацсовет по итогам проверки заподозрил NewsOne в разжигании вражды
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ближайшие недели будут рассмотрены результаты проверки телеканала NewsOne, на котором были зафиксированы нарушения.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выявил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1", результаты будут рассмотрены на ближайших заседаниях Нацсовета.

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Я думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтверждаются, то я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в комментарии во вторник в Киеве.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка на телеканале NewsOne факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно: "Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях".

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Он отметил, что в ходе проверки телеканала NewsOne Нацсовет по вопросам телерадиовещания исследовал высказывания в тех передачах, которые анонсировали телемост с российским телеканалом "Россия 1" и ряд других фактов. "Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - сказал Костинский.

Как сообщалось, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что 22-23 июля проведет выездную внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1".

NewsOne отменил "телемост" с пропагандистами: названа причина

Телеканал NewsOne 8 июля сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению украинского канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Телеканал "Россия 1" и украинский NewsOne собирались провести двухчасовой телемост "Надо поговорить" 12 июля в 18:00. С российский стороны телемост должны были вести Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

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Нацсовет, Проверка, Телеканал, Newsone.
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