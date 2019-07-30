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Зеленский с бойцами ВСУ пройдет по Киеву на День независимости

Зеленский с бойцами ВСУ пройдет по Киеву на День независимости
13:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Украины: В День независимости Украины в Киеве пройдет несколько необычный парад.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение Шествия достоинства на главной улице Киева в День независимости Украины с участием военнослужащих и ветеранов АТО вместо проведения военного парада.

"Вместо традиционного парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники на центральной улице столицы пройдет Шествие достоинства. Это мероприятие в европейском стиле призвано положить начало новой традиции чествования всех, кем гордится Украина. Планируется, что по Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины. Ветераны АТО смогут присоединиться к представителям своих бригад", - сказал Богдан на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По его словам, вместе с военными в шествии также примут участие медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры, а также глава Украинского государства.

"Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах. В шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу", - -рассказал Богдан.

У Зеленского пояснили отказ от проведения парада на День Независимости

Он также сообщил о том, что в центре Киева пройдет "грандиозный концерт, организацией которого занимается один из известнейших украинских режиссеров".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости, в котором не упоминалось проведение парада.

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День Независимости, Парад, Военный парад, АТО, Андрей Богдан.
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