Новости Украины: Сотрудники НАБУ задержали Дмитрия Головина, который ранее скрывался от следствия.

Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.

"Детективы НАБУ сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия. Екс чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. 25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины ", - сообщили в НАБУ.

Как сообщили ранее, экс-руководителю полиции Одесской избрана мера пресечения.

Ранее сообщили, что бывшего начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина было задержано в рамках расследования о контрабанде сигарет через Одесский морской порт.