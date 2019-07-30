Голодать правильно и мыть руки: Супрун дала советы новоизбранным депутатам

Новости Украины: Супрун дала будущим депутатам советы по сохранению здоровья.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подготовила 17 советов будущим депутатам о том, как правильно заботиться о своем здоровье, выполняя профессиональные обязанности под куполом Верховной Рады.

Подборку советов о том, как не сгореть на работе, правильно протестно голодать, какие риски несут драки возле трибуны спикера Рады и другое она обнародовала на своей странице в сети Facebook .

"Вскоре депутаты 9-го созыва Верховной Рады Украины примут присягу и начнут богатую стрессовыми ситуациями работу. Мы проанализировали возможные риски для здоровья и подготовили советы, как их уменьшить, чтобы справляться с любыми испытаниями (будь то процесс голосования по бюджету или общение с детективами НАБУ). Первая порция советов касается собственного здоровья, ведь это - прежде всего личная ответственность ", - отметила Супрун.

Она напомнила депутатам, что рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пище, крупах, цельнозерновом хлебе, маслах и различных источниках белка.

"Если вы захотите объявить голодовку протеста, не объявляйте ее дольше, чем на 2 суток. В течение этого периода голодать полезно", - отметила Супрун.

Также она посоветовала народным избранникам мыть руки, регулярно посещать семейного врача, вакцинироваться. "С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это благоприятная ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18-летнего возраста следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях и бесплатные ", - добавила Супрун.

Она также подчеркнула, что люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. "Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта". Вакцинироваться следует и перед поездками в экзотические страны", - отметила Супрун.

Она также напомнила, что длительное сидение вредит здоровью, поэтому посоветовала в кулуарах и комитетах приседать, делать планки, выходить на пробежку в Мариинский парк.

Среди советов депутатам - отказ от курения и сведение к минимуму употребление алкоголя, отказ от обуви на каблуках.

Также Супрун советует не допускать буллинг, агрессии, домогательств и работать в соответствии со своими биоритмами. "Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредная для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к появлению беспокойства, сердечно-сосудистым заболеваниям, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте настойчиво в свое рабочее время", - отметила она.

В то же время Супрун отметила, что депутаты - такие же люди, как и все остальные, поэтому этими советами могут воспользоваться все граждане.