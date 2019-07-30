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Систему "еМалятко" намерены запустить до начала следующего года

Систему "еМалятко" намерены запустить до начала следующего года
20:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский поручил внедрить проект "еМалятко" до 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил внедрить проект "еМалятко" до 1 января 2020 года.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время совещания по вопросам реализации электронных услуг, связанных с рождением ребенка и оформлением соответствующих документов, состоявшегося сегодня в Офисе президента.

Так, указом Президента Украины "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам" предусмотрена реализация трех комплексных электронных проектов.

В частности, проект "еМалятко" - это возможность получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка, по одному электронному заявлению сразу в роддоме. Предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

Проект ID 14 - одновременная регистрация физического лица в качестве налогоплательщика во время первого оформления паспорта гражданина Украины. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит "минус" более 6 млн документов в год.

Проект "Место регистрации ребенка" - возможность зарегистрировать место проживания ребенка онлайн. Предусматривается сокращение количества документов от ребенка на четыре, что в среднем составит "минус" более чем 3 млн документов в год.

Советник президента Михаил Федоров отметил, что проект "еМалятко" - уникальный не только в Украине, но и в мире.

"Например, в Сербии и Канаде реализован проект "5 в 1", в Новой Зеландии и Австралии - "3 в 1". Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления им", - отметил он.

По словам Федорова, профильные центральные органы исполнительной власти до 7 августа должны подготовить отраслевые планы и определить руководителей подпроектов, обсуждение общего плана реализации проекта состоится 9 августа.

В пресс-службе добавили, что в рамках проекта "еМалятко" по одному заявлению можно будет получить такие 10 услуг: государственная регистрация рождения ребенка; регистрация места проживания родившегося ребенка; назначение помощи при рождении ребенка; регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения; регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов; получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи; происхождение родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой; определение принадлежности ребенка к гражданству Украины; присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре; назначение помощи многодетным семьям.

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Реализация инициатив пройдет при поддержке международных проектов, в частности, программы EGAP (Швейцарская Конфедерация и Фонд Восточная Европа), проекта EGOV4Ukraine (ЕС, Эстония), Офиса реформ административных услуг (Канада, проект EDGE) и проекта EU4PAR (ЕС).

Как сообщалось ранее, 30 июля Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", направленный на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

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Владимир Зеленский, Михаил Федоров, ОПУ, еМалятко.
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