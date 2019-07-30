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Председатель ОАСК о вызове в ГПУ: Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука

Председатель ОАСК о вызове в ГПУ: Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука
22:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Председатель Окружного админсуда Киева заявил, что узнал о вызове в ГПУ из соцсетей.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что узнал о своем вызове в ГПУ для вручения подозрения и допроса из Facebook-страницы пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Только что узнал, что ГПУ вызывает меня для проведения процессуальных действий: вручения подозрения и допроса. Удивлен, что о повестке я узнал из Фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть согласно нормам УПК", - написал он.

Вовк заявил, что не боится вручения подозрения и "лично призвал к законным процессуальным действиям".

"Это дело является вымышленным, юридически бесперспективным и является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 26 июля детективы НАБУ совместно с Управлением специальных расследований Генпрокуратуры осуществляли обыски в Окружном административном суде Киева. На совместном брифинге с директором НАБУ Артемом Сытником руководитель Управления Сергей Горбатюк заявил, что ГПУ зафиксировала противоправное влияние Окружного административного суда Киева на принятие решений Конституционным судом, Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия, а также влияние на деятельность министерств, ведомств и работу Государственного бюро расследований.

"Зафиксировано множество действий с признаками вмешательства в деятельность судей, в деятельность других органов государственной власти, которым обязательно будет дана правовая оценка, потому что это то организованное системный давление на принятие решений судами", - отметил тогда Горбатюк.

По его словам, влияние Окружного админсуда Киева на другие органы государственной власти не имеет ничего общего с правосудием, и на это обязательно должно быть немедленная реакция. В свою очередь, в ОАСК заявили, что работниками НАБУ и ГПУ оказывается давление на их судей, в частности, что помещение заблокировано, а работа суда парализована.

Дело ОАСК: Четырех судей вызвали в ГПУ

Сегодня, 30 июля, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что повестки для вручения подозрений четырем судьям ОАСК отправлены им.

Вовк должен явиться в ГПУ в 14.00 2 августа, Евгений Аблов - в 14.45, Игорь Погрибниченко - в 15.30, а Иван Шепитко - в 16.15.

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ГПУ, Лариса Сарган, Павел Вовк, ОАСК.
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