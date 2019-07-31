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Среда, 31.07.2019
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Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна
Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна

Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна

Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна
07:42 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины: В народе замечали 31 июля, что дни стали намного короче, а по ночам достаточно прохладно.

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    Традиции на 31 июля

    Конец июля - время окончания жатвы. Когда эта работа завершена, полагалось серпы сложить на сжатой полосе кругом, пригласить священника и отслужить молебен, после которого серпы окропляли святой водой. Только после этого их уносили домой - до следующего года. 

    В этот день топили баню и парились вениками из ржаной соломы. В баню надо было ходить с большими предосторожностями, чтобы не обидеть банного духа. Это существо невидимо и чаще всего обнаруживает себя только шумом. Он беспощаден к тем, кто ему не понравится, - тогда он кричит, стучит, кидается камнями или плещется кипятком. Видеть банника - к беде, и предстает он перед людьми в разных обличьях: как черный мохнатый человек огромного роста, с длинными волосами и железными руками, когтями, которыми душит или"запаривает" до смерти моющихся. Иногда он сед и мохнат, иногда - обнажен и покрыт грязью или листьями из веников.

    В некоторых областях считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, маленькой собакой, белым зайцем или даже углем или веником. Живет это существо под полком или под каменкой - банной печью. Баня, как место пограничное, на стыке двух миров, особенно опасна для человека из-за постоянного присутствия там нечистой силы, и тем более, что в этом помещении не вешают икон и люди снимают с себя охранительные кресты. Часто именно здесь можно повстречаться с чертом, недаром, прежде чем привести в баню роженицу, повивальная бабка выгоняла из нее черта - бросала по углам камни из каменки со словами:"Черту в лоб!" 

    Считали, что банники сами очень любят париться и моются в четвертый или в третий пар - то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей. Поэтому для них обязательно оставляли мыло, полотенце, воду, веники, а само помещение содержали в чистоте. Нельзя мыться и в одиночку, после захода солнца и после полуночи. 

    Настало время заготовок, и с этого дня старались сделать побольше всевозможных варений и солений.

    Приметы

    По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

    Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

    Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

    Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

    Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

    Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

    Если гром беспрерывен, то будет град.

    Встреть в этот день банного духа в парилке – к несчастью.

    В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика. 

Знаменательные события в истории: 31 июля 2019 года

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Народные приметы, 31 июля, Приметы и обряды, День Емельяна, Приметы 31 июль.
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