Приметы и обряды на 31 июля - День Емельяна

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Традиции на 31 июля

Конец июля - время окончания жатвы. Когда эта работа завершена, полагалось серпы сложить на сжатой полосе кругом, пригласить священника и отслужить молебен, после которого серпы окропляли святой водой. Только после этого их уносили домой - до следующего года.

В этот день топили баню и парились вениками из ржаной соломы. В баню надо было ходить с большими предосторожностями, чтобы не обидеть банного духа. Это существо невидимо и чаще всего обнаруживает себя только шумом. Он беспощаден к тем, кто ему не понравится, - тогда он кричит, стучит, кидается камнями или плещется кипятком. Видеть банника - к беде, и предстает он перед людьми в разных обличьях: как черный мохнатый человек огромного роста, с длинными волосами и железными руками, когтями, которыми душит или"запаривает" до смерти моющихся. Иногда он сед и мохнат, иногда - обнажен и покрыт грязью или листьями из веников.

В некоторых областях считали, что банник может обернуться белым котом или кошкой, маленькой собакой, белым зайцем или даже углем или веником. Живет это существо под полком или под каменкой - банной печью. Баня, как место пограничное, на стыке двух миров, особенно опасна для человека из-за постоянного присутствия там нечистой силы, и тем более, что в этом помещении не вешают икон и люди снимают с себя охранительные кресты. Часто именно здесь можно повстречаться с чертом, недаром, прежде чем привести в баню роженицу, повивальная бабка выгоняла из нее черта - бросала по углам камни из каменки со словами:"Черту в лоб!"

Считали, что банники сами очень любят париться и моются в четвертый или в третий пар - то есть после двух или трех смен побывавших в бане людей. Поэтому для них обязательно оставляли мыло, полотенце, воду, веники, а само помещение содержали в чистоте. Нельзя мыться и в одиночку, после захода солнца и после полуночи.

Настало время заготовок, и с этого дня старались сделать побольше всевозможных варений и солений.

Приметы

По погоде определяли, какая будет осень. Если солнечный день, то золотой сезон будет теплым. Если дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если день жаркий, то в декабре будет холодно.

Если листья березы с верхушки начали желтеть, то осень ранней будет.

Еловые шишки на верхушке дерева расположены – морозы начнутся не раньше января.

Глухой гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.

Гром гремит не резко и долго – к ненастью, если непродолжительно и отрывисто – к ясному дню.

Если гром беспрерывен, то будет град.

Встреть в этот день банного духа в парилке – к несчастью.

В баню нельзя входить с крестом на шеи. Иначе банный дух рассердится и может задушить парильщика.